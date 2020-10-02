“مركز الرقابة”: إقفال مخبز في “عين زارة” غير ملتزم بشروط النظافة

استكملت عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة طرابلس جولاتها على المخابز ومحلات بيع الحلويات للوقوف على سير العمل بهذه المحال ومدى التزامها بالشروط الصحية ومعايير النظافة ومايضمن حماية المستهلك من أي مخاطر تنجم عن التسيب والإهمال.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية أن فريق العمل المكلف بمتابعة المخابز و محلات الحلويات يتبع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس وبمعيتهم عناصر نقطة الحرس البلدي بالمركز وآخر الزيارات التفتيشية كانت على بعض المخابز داخل نطاق بلدية عين زارة شارع المشتل.

و رصد الفريق في أحد المخابز تجاوزات بالجملة منها : عدم وجود شهادات صحية للعاملين – عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين – النظافة العامة ونظام التهوية داخل المخبز رديئة – عدم وجود غربال كهربائي – طرق التخلص من القمامة رديئة – عدم وجود برنامج مكافحة الآفات – عدم وجود برنامج الأمن والسلامة.. وبناء على هذه الضبطيات تم إتخاد الإجراء من قبل الحرس البلدي بقفل المخبز.

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