ليبيا الان

“مركز الرقابة”: إقفال مخبز في “عين زارة” غير ملتزم بشروط النظافة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استكملت عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة طرابلس جولاتها على المخابز ومحلات بيع الحلويات للوقوف على سير العمل بهذه المحال ومدى التزامها بالشروط الصحية ومعايير النظافة ومايضمن حماية المستهلك من أي مخاطر تنجم عن التسيب والإهمال.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية أن فريق العمل المكلف بمتابعة المخابز و محلات الحلويات يتبع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس وبمعيتهم عناصر نقطة الحرس البلدي بالمركز وآخر الزيارات التفتيشية كانت على بعض المخابز داخل نطاق بلدية عين زارة شارع المشتل.

و رصد الفريق في أحد المخابز تجاوزات بالجملة منها : عدم وجود شهادات صحية للعاملين – عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين – النظافة العامة ونظام التهوية داخل المخبز رديئة – عدم وجود غربال كهربائي – طرق التخلص من القمامة رديئة – عدم وجود برنامج مكافحة الآفات – عدم وجود برنامج الأمن والسلامة.. وبناء على هذه الضبطيات تم إتخاد الإجراء من قبل الحرس البلدي بقفل المخبز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك