علي زيدان: قاومنا القذافي سنوات من أجل أن لا يأتينا أحد مثله

زعم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان أن ما جرى في مطار سبها من منع لهبوط طائرة قادمة من طرابلس، يعد استخفافا بأهل الجنوب.

وقال زيدان في لقاء أمس الجمعة عبر قناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، إن “هذا الأمر استهانة واستخفاف بالإنسان الليبي والجنوبي، بأن تأتي طائرة إلى المطار وتوضع معدات عسكرية في المدرج، فلو لا سمح الله الطيار لم يحترس لهذه الأمور، تخيل ماذا سيحصل؟” وفق زعمه.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: “القذافي قاومناه سنوات من أجل أن لا يأتينا أحد مثله، فيتصرف مثل هذا التصرف، وبعد هذه التضحيات نجد من يتحكم في إرادة الناس ويمنعهم من الهبوط”، مردفا: “كنا نتمنى أن لا يحدث لكن كانت هناك قرائن كثيرة في الماضي ولها دلالات على هذا وأكثر” على حد ادعائه.

واشترط الجيش الليبي قبل أيام على الطائرات عدم الهبوط في مطار سبها الدولي، إلا بعد التأكد من خلوها من الإرهابيين والمرتزقة من خلال المرور على مطار بنينا أولًا، وبشكل مؤقت، للقضاء على استغلال تنظيم الإخوان الإرهابي للطائرات والخطوط الجوية الليبية، في نقل المرتزقة والدواعش، لاستهداف مدن وأهالي الجنوب.

ويفتقر مطار سبها الدولي للتقنية اللازمة لمراجعة قوائم المسافرين، فضلًا عن افتقاده للاستقرار الأمني اللازم، فيما تعمل القوات المسلحة الليبية على الارتقاء به.