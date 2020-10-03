عميد بلدية تاجوراء: شئنا أم أبينا الاتفاق الجديد سيجعل من حفتر طرفاً رئيسياً في الحوار

زعم حسن بن عطية عميد بلدية تاجوراء، أن هناك مسارات وخيارات واقعية تفرض نفسها، إما الحرب والقضاء على “انقلاب حفتر”، أو الاتفاق السياسي.

وتابع بن عطية، في تدوينه على حسابه بموقع الفيس بوك، فأما الحرب قرارها بيد القائد الأعلى للجيش، وتحكمه عوامل وظروف محلية واقليمية ودولية، وإما الاتفاق السياسي وله عده أوجه كالتالي:

إما الاستمرار بأرضية اتفاق الصخيرات وفي إطار التغيير وفقاً للآلية المعتمدة وهي اجتماع مجلسي الدولة والنواب، بمقترح فصل الرئاسي عن الحكومة، والرئاسي 3 أعضاء فقط، وإدخال بعض التعديلات التي تسمح بتنفيذه واقعيا وعمليا.

إما اتفاق سياسي جديد بأطراف متعددة، بعد إلغاء اتفاق الصخيرات وهذا سيجعل من شخص حفتر بذاته طرفاَ رئيسيا في الحوار القادم، شئنا أم أبينا، وهو في خسارة كل الأقاليم.

أو الانتخابات البرلمانية، وهي غير ممكنة في ظل الحرب والتحشيدات المستمرة.، ولا تحلموا بذلك مادام حفتر حاكما للمنطقة الشرقية.

وانهي بن عطيه تدوينته متسائلا، ما هو الخيار المتاح والأفضل للخروج من الأزمة الخانقة المزرية من هذه المسارات أو مسار جديد تقترحون.. ؟؟.