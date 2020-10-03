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“بلدية بوسليم” تزيل التعديات على الطريق العام

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي أبوسليم بمدينة طرابلس عن انطلاق حملته لإزالة “التعديات على الطريق العام والرصيف” على طريق “الهضبة طول” وذلك بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة طرابلس وفرع جهاز الحرس البلدي “أبوسليم” وجهاز الحرس البلدي طرابلس والقوة المشتركة .

تأتى هذه الحملة -حسب منشور بلدية “أبوسليم”- فى إطار المجهودات والمساعي المبذولة لإعادة الواجهة الحضارية لطرق وشوارع ضاحية “أبوسليم” وعموم شوارع وأحياء العاصمة.

وانطلقت الحملة بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن كل التجاوزات التي أدت إلى عرقلة السير وتشويه المنظر العام، فيما توجه المجلس البلدي “بوسليم” بالشكر والثناء إلى كل عمال النظافة وشركة الخدمات العامة وأجهزة الحرس البلدى والأجهزة الأمنية وسكان المنطقة الذين قاموا بواجب الضيافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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