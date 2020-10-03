مسلحون يستخدمون الأطفال في طرابلس للاحتجاج على الحوارات السياسية

أعلنت مجموعة من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق رفضها للحوارات السياسية الجارية، وفي الوقت نفسه طالبوا بإشراك “الثوار” في هذه المباحثات التي تتم برعاية دولية بهدف التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد

وتجمعت تلك المجموعات المسلحة في ميدان الشهداء في طرابلس أمس الجمعة واصطحبوا معهم عددا من الأطفال الذي حملوا عدة لافتات، وقال المسلحون في بيان لهم “إن واجبهم العمل على إيقاف استمرار الحكومات الانتقالية من أجل الذهاب للاستفتاء على الدستور والسعي للانتخابات البرلمانية والرئاسية” على حد قولهم.

ودعوا إلى إشراك من وصفوهم بـ”الثوار” في الحوارات السياسية الجارية، قائلين إن “اللقاءات التي تعقد في عدة عواصم بهدف تبادل الأدوار وتقاسم السلطة لا تعنيها مهما كانت نتائجها، إلا إذا كان فيها من يمثلهم وباختيار مباشر منهم”، وزاعمة أنها على استعداد تام وجاهزية كاملة لتقديم الأرواح والدماء فداء للشهداء.

وتابعوا ادعاءاتهم في بيانهم: “المؤسسة العسكرية التي دفعنا فيها الدماء والتضحيات ودفعنا فيها الوقت والجهد لإعادة تنظيمها وهيكلتها لن نرضى بأن يتم التقليل من شأنها وتهميش دورها، كما لن نرضى أو ننصاع أو نقبل بقيادتها من قبل أفراد كانوا بالأمس القريب يصفونها بالإرهابية، وإن كل من فيها مرتزقة ودواعش بالغرب الليبي، ويستنجدون بالقوى الإقليمية لتحطيمها وغزو العاصمة للاستيلاء على المؤسسات السيادية والمصارف مثلما فعلوا بالشرق”، على حد قولهم.