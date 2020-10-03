مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة يتفقد أعمال الصيانة بالكتيبة 302 صاعقة

زار العقيد عمر المقرحي آمر اللواء طارق بن زياد، الكتيبة 302 صاعقة المقدم مهندس عيسي ذاوود القابسي، في مقر الكتيبة للاطلاع على أوضاع المعسكر من ناحية الصيانة التي بدأت منذ تمركز الكتيبة في عام 2016 و المرافق الأخرى مثل القواطع الخاصة بالجنود التى لم تستكمل صيانتها وكذلك صالة الطعام الخاصة بالجنود.

وقام اللواء هاشم بورقعة مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة مع أمر اللواء طارق بن زياد العقيد عمر المقرحي والضباط المرافقين له، بجولة تفقدية داخل مقر الكتيبة 302 صاعقة لمتابعة أخر التطورات في أعمال الصيانة و المجهود الذي قام بها المقدم عيسي داوود القابسي من تجهيزات لصيانة الثكنة التي دمرت سابقاً من تنظيم الدولة داعش، حيث تركزت الزيارة علي عنابر الطلاب والإدارات العسكرية التي اثني عليها اللواء بورقعة .