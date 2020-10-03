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البريقة.. تواصل الجهود لمكافحة وباء كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا في مدينة البريقة مجهوداتها لمجابهة انتشار الوباء من خلال إشرافها على قسم العزل السريري، الذي تردد على عيادته الخارجية -الجمعة- عدد 4 حالات، فيما استقبل حالة واحدة مصابة بالفيروس.

وأفاد مسؤول قسم العزل بخروج حالتين مصابتين بالفيروس من القسم بعد تماثلهما للشفاء مع الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام و مراجعة عيادة قسم العزل بعد ذلك.. وبلغ عدد المترددين للعيادة الخارجية بقسم العزل ليوم الخميس “6” حالات واستقبال عدد حالتين ليصبح العدد الإجمالي داخل القسم “9” حالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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