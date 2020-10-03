البريقة.. تواصل الجهود لمكافحة وباء كورونا

تواصل اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا في مدينة البريقة مجهوداتها لمجابهة انتشار الوباء من خلال إشرافها على قسم العزل السريري، الذي تردد على عيادته الخارجية -الجمعة- عدد 4 حالات، فيما استقبل حالة واحدة مصابة بالفيروس.

وأفاد مسؤول قسم العزل بخروج حالتين مصابتين بالفيروس من القسم بعد تماثلهما للشفاء مع الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام و مراجعة عيادة قسم العزل بعد ذلك.. وبلغ عدد المترددين للعيادة الخارجية بقسم العزل ليوم الخميس “6” حالات واستقبال عدد حالتين ليصبح العدد الإجمالي داخل القسم “9” حالات.

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