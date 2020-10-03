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إقفال “3”محلات بيع لحوم في”سوق الجمعة” لعدم التقيد بالمعايير الصحية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الحرس البلدي سوق الجمعة في مدينة طرابلس عن إقفاله -الجمعة- لعدد “3” محلات بيع لحوم “قصابين” لمخالفتهم الشروط والمعايير المحددة لممارسة المهنة وتسجيل تجاوزات تضر بسلامة المستهلك.

وجاء في الصفحة الرسمية لفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس أن أسبابا قفل القصابين الثلاثة يرجع لتجاوزات عدة منها عدم وجود الترخيص- عدم الاهتمام بالنظافة العامة- عدم وجود شهائد صحية للعمال – عدم التقيد بالاجرءاءات الاحترازية والوقائية

كما تم إقفال عدد من متاجر بيع المواد الغذائية لعدم اهتمامهم بالنظافة العامة وعدم إتباع الطرق الوقائية والإهتمام بعملية التعقيم .. وبناءً على هذه الضبطيات اتخذت عناصر الحرس البلدي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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