الليبية للاستثمار تعلن استكمال مرحلتها الأولى من مشروع “التحول”

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن استكمال مرحلتها الأولى

من مشروع “التحول” بالشراكة مع شركة اوليفروايمان العالمية.

ويعتبر مشروع “التحول” من أهم مسارات استراتيجيات

المؤسسة الليبية للاستثمار المعتمدة.

وجاء إعلان المؤسسة الليبية للاستثمار عن استكمال مرحلتها

الأولى من مشروع “التحول” في حضور المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية،

وخبراءها الدوليون ومدراء الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة، وحضور مدير مشروع

التحول.

وكان مكتب العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار قد أكد في تصريحات صحفية أن هذه المرحلة الأولى للمشروع هيكل تنظيمي يُلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية والاستثمارية، وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية بما يحاكي أحدث الممارسات في الصناديق السيادية العالمية.

https://www.facebook.com/watch/?v=761078024742412

