سوتر: غوتيريش يرأس اجتماعا وزاريا حول ليبيا الإثنين المقبل

صرح نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، غونتر

سوتر، أن اجتماعا وزاريا حول ليبيا سيعقد الإثنين المقبل برئاسة الأمين العام للأمم

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس.

وقال سوتر، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق،

مشيرا إلى أن هناك عددا من التطورات المشجعة، ومنها المحادثات الأمنية التي أجريت في

مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط.

وأشار سوتر إلى أهمية الاجتماع المقبل، لافتا إلى أن هناك

العديد من المشكلات التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار، ومستقبل العملية السياسية

في ليبيا، لافتا إلى أن اجتماع الإثنين هو متابعة لمؤتمر برلين، الذي عقد في يناير

الماضي، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510.

