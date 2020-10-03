طرابلس.. استئناف تشييد مدرسة الدويس بـ”مشروع الهضبة”

باشرت الشركة المكلفة من قبل شركة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المتعاقد معها منذ سنوات خلت ، فى تنفيذ واستكمال مدرسة الدويس بمشروع الهضبة ، وذلك لسد العجز فى الفصول الدراسية خاصة فى ظل الاضرار العديدة بالمباني التعليمية داخل المحلة .

وأفادت بلدية “بوسليم” عبر منشور على صفحتها الرسمية أن هذه الأعمال تأتي فى اطار الجهود المبذولة لتفعيل وتنفيذ المرافق الخدمية ، داخل المشروع الزراعي، فيما أثنى المجلس البلدي على مجهودات ومساعي جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية لتذليل الصعاب فى ظل عدم منح مخصصات وميزانيات للبلديات بشكل عام ضمن اختصاصات وميزانيات التحول “الباب الثالث”-حسب رأي المجلس.

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