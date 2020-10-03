بلدية بنغازي تجهز شوارع المدينة تحسباً للشتاء-((صور))

متابعة/218

تواصل بلدية بنغازي حملتها المكثفة لأعمال جارية استعداداً لفصل الشتاء وما يأتي معه من غزارة أمطار واحتمالات السيول، حيث شملت الأعمال الاستعدادية تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار في منطقة الكيش بتكليف وإشراف جهاز تنمية وتطوير المُدن.

كما قامت البلدية بإنجاز أعمال ترحيل خط صرف صحي بمنطقة قاريونس بالمنطقة المُجاورة للقرية السياحية بسبب وقوع الخط السابق في مسار منازل المواطنين،وذلك بطول ” 200″ متر ، أنابيب قُطر “400 مليمتر، من تنفيذ شركة العمارة العالمية ، وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

يُشار إلى أن هذه الأعمال تُنجز ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي- التي تحدثت أيضاً عن انطلاق العمل في إنجاز خط تصريف مياه الأمطار في حي السلام، بِمُحاذة الطريق الدائري الرابع بالقرب من جزيرة سُوق السيارات حيث يُعد أحد المواقع المُستهدفة ضمن عدد من مُختنقات تصريف مياه الأمطار ،وهو من تنفيذ شركة جُود للمُقاولات ،وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية