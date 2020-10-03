مفوضية اللاجئين تدعم مراكز عزل في الزاوية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم دعم طبي لمراكز عزل لمرضى «كوفيد -19» في مدينة الزاوية.

وأشارت، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «وزعت فرقنا مستلزمات النظافة والملابس الصحية الوقائية بالتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة الزاوية».

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ويوم الجمعة، علن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أول من أمس الخميس، بحسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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