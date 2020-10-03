السفير الأمريكي يجري محادثات في باريس بشأن ليبيا

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أجرى محادثات مثمرة في باريس بشأن ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية أن السفير نورلاند أجرى محادثات “مثمرة الجمعة مع الإليزيه والكي دورسيه وستتبع زيارته إلى باريس مشاورات في عواصم أخرى لدعم الجهود الليبية لكتابة مستقبلهم من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد الأربعاء في روما أن الولايات المتحدة “ستستخدم جميع الأدوات المتاحة في ترسانتنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف لمزيد من الاستقرار، مخاطر أقل، وأخيرا عملية سياسية تقودنا إلى حل في ليبيا”.