“قشوط”: إصابة “ترامب” بكورونا خدعة لأجل بدء الحرب النووية الكبرى

استدعى سليم قشوط، القيادي في ما تعرف “بركان الغضب” والناطق باسم ما تعرف مليشيا “القوة المتحركة” فيلم كرتون سبق عرضه على قناة “سبيستون” الشهيرة في محاولة لتوصيف ما يحدث في العالم الفترة المقبله.

“قشوط” الذي بدا متأثراً في تغريدته بالأفلام الأمريكية التي يشاهدها عن نهاية العالم قال: “هل سيعلن عن وفاة الرئيس ترامب بسبب مرض كورونا وستقام له جنازه من انتاج واخراج هوليوود والعالم سيصدق ذلك.. وماذا لو كان ذلك ثمثيلي وسيكون ترامب في المكان المخصص له لبدء الحرب النووية الكبرى التي ستدمر ثلث العالم

شخصية مناسبة مجنونه والاقوى لتنفيد مخططاتهم” وفق قوله.

“قشوط” الذي تقدمه قنوات “ليبيا الأحرار” و”التناصح” و”فبراير” وغيرها من القنوات الإخوانية بوصفه “محلل عسكري” أرفق بتغريدته على “تويتر” صورة من فيلم كرتون تبدو فيه إحدى الشخصيات كالرئيس الأمريكي ترامب، ما يعكس بشكل كاف شغف “قشوط” بمتابعة هذه الأفلام.