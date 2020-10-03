المانيا تحتضن الاثنين اجتماعا يبحث الأزمة الليبية

تضغط ألمانيا في اتجاه “تسريع الجهود” لحلّ الصراع في ليبيا، وتسعى في اجتماع تنظمه الاثنين إلى حثّ أطراف النزاع على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها آليات لوقف إطلاق النار.

تأمل ألمانيا في أن يؤدّي اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا ستنظّمه الاثنين في الخامس من اكتوبر تشرين الأول الحالي، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى “تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار” بين طرفي النزاع في ليبيا.

وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر لصحافيين إن “هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس ومع تسجيلنا مؤخرا تطورات مشجعة في ليبيا”، آملا في أن تصدر “رسالة قوية” الاثنين.

وستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام وخاصة تطبيقها، وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلين في كانون الثاني/يناير إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع. وأوضح سوتر “نأمل (الاثنين) بوقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة” المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك “تعزيز” دور الأمم المتحدة بوصفها “وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا”.

المصدر: (أ ف ب، د ب أ)