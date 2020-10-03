ليبيا

علي الانصاري / المغرب |

03 October, 2020

استأنف وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، مساء امس الجمعة ببوزنيقة، جلسات الحوار الليبي في جولة هي الثانية من نوعها. ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري، حسب ماذكرت وكالة المغرب العربي للانباء.

وتأتي هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 سبتمبر الماضي) كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وكان الطرفان اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.