سعيد رشوان: يجب عدم إعطاء الفرصة مرة أخرى للإخوان لتخريب ليبيا

دعا سعيد رشوان، الخبير المصرفي، والقيادي في النظام السابق، جميع القوى الوطنية المدنية بالوقوف صفا واحدا ضد تنظيم الإخوان في ليبيا ورجلهم خالد المشري لعدم منحهم فرصة لتخريب البلاد.

ووصف «رشوان» القيادي الإخواني خالد المشري بأنه «مغتصب التشريع في ليبيا»، معتبرا أن ما صدر عن الإخوان علي لسان محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء والقيادي في حزب الإخوان حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبين دليل قاطع على أن الإخوان لا يردون إنهاء النزاع بين الأشقاء.

وطالب جميع القوى المدنية بعدم الانصياع إلى كل الاستفزاز الذي يقومون به من إيقاف الحوار والبقاء الحال على ما هو عليه، مؤكدا ضرورة عدم إعطائهم الفرصة مرةً أخرى للتخريب.

وختم حديثه قائلا: «على جميع القوة المدينة الوطنية تتحد ضدهم وإخراجهم من المشهد السياسي وإبعادهم عن الحوارات التي يخوضها كل الليبيين من أجل وحدة الوطن وعودة الأمن والاستقرار في ليبيا».