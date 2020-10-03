دبلوماسي الماني: اجتماع برلين حول ليبيا سيركز على هذه النقاط

كشف نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، عن أجندة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي سيتم عقده في المانيا بشأن ليبيا الإثنين المقبل.

وأفاد الدبلوماسي الألماني بأن هناك 4 نقاط مهمة من وراء هذا الاجتماع، هي “أولا أننا نأمل أن يجدد المشاركون التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، وثانيا نأمل أن يكون هناك دعوة للأطراف المعنية بتسريع جهود وقف إطلاق النار”.

واستطرد: “النقطة الثالثة تتعلق بضرورة الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ورابعا أن يدعم الاجتماع دور الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسي في البلد”.