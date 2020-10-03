خارجية البرلمان تبحث مع السفارة الفرنسية التطورات السياسية في ليبيا

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفياً مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دو هيلين”، آخر التطورات السياسية الراهنة مجددا التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل من أجل دعم الحوار السياسي لحلحلة الأزمة الراهنة.

وأكد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، كما أشاد بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا مضيفاً بأن ذلك سيعود على كامل المنطقة بالاستقرار.

بدورها أكدت “بياتريس” حرص فرنسا على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب وعلى مواصلة الجهود الفرنسية من أجل عودة السلام إلى ليبيا.