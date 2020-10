أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تصدقت على مراكز عزل مرضى فيروس كورونا في مدينة الزاوية ببعض مستلزمات النظافة والملابس الوقائية.

واوضحت المفوضية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها قامت بهذه الصدقات حتي تدعم المركز طبيا لمواجهة انتشار الفيروس، لافته إلى أنه تم التنسيق مع المسؤولين بمدينة الزاوية حتى وصول الصدقات إلى مركز العزل.

The post مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا تتصدق بملابس للوقاية من كورونا بمركز عزل الزاوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24