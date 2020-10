قال الخبير في القانون الدولي، محمد صالح اللافي، إن بروكسل ترسل رسائل إلى العالم للتأكيد على أهمية وجود الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

واعتبر اللافي، أن الهدف من إعلان خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، إعدادها مسودة مكونة من 10 صفحات تتضمن 3 خيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في الدولة المضطربة الواقعة شمال أفريقيا “ليبيا”، من بينها تقديم المشورة، ونشر قوات برية وجوية قد تصل إلى لواءين يتألفان من 5000 إلى 10000 عنصر، هو الإشارة إلى استخدام القوات للضغط على تركيا، لأنها رسالة تحذير ل الرئيس التركي رجب طيب ردوغان، مفاداها أن التدخل في ليبيا يضر بمصالح الاتحاد القادر على فرض السيطرة على حوض البحر المتوسط، بل القدوم إلى ليبيا.

وأكد اللافي أن ليبيا في ظل الاحتلال التركي تهدد أمن أوروبا، خاصة مع تفشي الهجرة غير الشرعية، ونقل المرتزقة والدواعش إلى الغرب.

The post اللافي: ليبيا في ظل الاحتلال التركي تهدد أمن أوروبا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24