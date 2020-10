رغم تهريب 10 مليون دولار إلى تونس.. بعيو لا يزال يدير صندوق الإنماء رغم قرار ديوان المحاسبة بإيقافه عن العمل

يواصل

“مالك الهمالي بعيو” عمله كمديرا عاما لشركة الإنماء للنفط والغاز التي

افتتح لها فرعا في تونس بالمخالفة لقانون الصندوق والذي ينص على أن عمل ونشاط

الصندوق داخل ليبيا فقط على الرغم من قرار ديوان المحاسبة بتجميد حسابات صندوق

الإنماء وشركة النفط والغاز

وأوضحت مصادر

بديوان المحاسبة، في تصريحات صحفية، أن بعيو عمل على إصدار سجل تجاري حديث للشركة

التابعة لصندوق الإنماء باسمه بصفته مديرا عاما، مشيرة إلى أنه يشغل الآن منصب مديرا

عاما لشركة لافيكو تونس، أي وظيفة مديرا عاما في شركتين تتبعان ليبيا في نفس الوقت .

وأفادت المصادر،

بأن بعيو قام بتهريب الدفعة الأولى من التمويل والتي تبلغ قيمتها 10 مليون دولار

إلى تونس لكونه مقيم رسميا في تونس، حيث تم رصد فساد مثبت بالأدلة برشوى قدمها رمضان

الارناؤوطي ومالك بعيو إلى لجنة الرقابة التي شكلها الديوان لمتابعة أموال الصندوق

، بقيمة 100 ألف دولار التي يترأسها عضو الديوان الموقوف “معتوق علي معتوق” وتم

التحفظ علي قيمة الرشوى لدى الديوان .

يشار إلى أن

ديوان المحاسبة كان قد أوقف المسؤولين عن صندوق الإنماء وشركة النفط والغاز عن

العمل وتم منعهم من السفر ومن ضمنهم “مالك الهمالي بعيو” الذي يقيم في تونس.

وفي تحد واضح

لقرار ديوان المحاسبة لا يزال بعيو يدير ويتصرف في فرع شركة الإنماء للنفط والغاز

في تونس ومبلغ 10 مليون دولار الذي هو تحت تصرفه إلى اليوم وفقاً للمصادر

