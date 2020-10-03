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«الشاطر»: عقيله صالح سيعطل «مذكرتي التفاهم» مع تركيا إذا تولى رئاسة المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عضو المجلس الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، من تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، لانه يعمل على تعطيل مذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا.

وزعم الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، أن الحوارات السياسية الحالية التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية بين مجلسي “النواب والاستشاري”، والمزمعة في العاصمة السويسرية جنيف جميعها تستهدف تحالف الوفاق مع تركيا.

وادعى أن تسجيل الأمم المتحدة لمذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا، لا يمنع تعطيلها من الطرف الليبي حال تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد بعدم التفاعل مع الطرف التركي، وبالتالي تصبح معطلة، وفقا لقوله.

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عبد الرحمن الشاطر عقيلة صالح مذكرتي التفاهم مع تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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