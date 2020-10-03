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الشركة العامة للكهرباء: فريق من سونلغاز وصل لمعاينة محطة كهرباء الخمس

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فريق الخبراء الجزائريين التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” وصل الجمعة، إلى محطة كهرباء الخمس، وبدأ في تقييم الوضع بالمحطة ونسب الإنجاز، استعدادا لتشغيل وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي بالمحطة. 

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على “فيسبوك” إن دخول وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي بمحطة كهرباء الخمس، سيضيف للشبكة الكهربائية 500 ميغاوات، ما سيخفض وطأة أزمة الكهرباء على مدينة طرابلس خصوصا والشبكة الكهربائية بوجه عام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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