خبير أمني: الاتحاد الأوروبي يسعى لتحجيم الدور التركي في ليبيا

قال الخبير الأمني إدريس العصليبي، إن سعي الاتحاد الأوروبي لنشر مراقبين عسكريين في ليبيا، هدفه تحجيم الدور التركي في ليبيا، الذي بات يهدد مصالح الدول الأعضاء وأمنها القومي.وأكد العصليبي، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من أن تركيا تهدد دول أوروبا بالمرتزقة وتهدد دول الجوار الليبي، إلا أن دول الجوار الليبي خاصة مصر لن تسمح بهذا التهديد المباشر والواضح والصريح لأمنها القومي.واعتبر العصليبي، أنه على الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد الأمن في ليبيا أن يدعم مخرجات برلين القاضية بحل وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة وإعلان القاهرة الذي سيؤدي لوحدة البلاد، مؤكدا أن حكومة الوفاف غير المعتمدة والمليشيات التابعة لها لن تعارض مثل هذا التحرك طالما يضمن بقاءهم في السلطة، وخير دليل على ذلك هو تحالفهم مع تركيا وجلب المرتزقة.

