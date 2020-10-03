خارجية إيطاليا: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أنه يرى أن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الاستقالة “مرهون بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل” تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي.

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في روما الجمعة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في إجابة على سؤال بهذا الصدد، أن قرار السراج “الاستقالة ومغادرة الساحة (السياسية) هو خيار شجاع ومسؤول بشكل كبير”.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية التأكيد على أن خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة “تؤتي ثمارها”، واصفا العمل الذي تقوم به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز بـ”الجدير بالثناء” وقال “يتعين على جميع الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأطراف الليبية دفعها نحو الحوار”.