بدء الجلسة الثانية من حوارات بوزنيقة

عقد مساء الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية الجلسة الثانية بين الفرقاء الليبية لوضع حلول للأزمة الليبية .

وبعد تأجيلات عديدة لمفاوضات بوزنيقة الليبية التي تضم الفرقاء الليبيين انطلقت بحضور خمسة أعضاء من كل وفد بحسب ما أوردته قناة العربية.

واجتمع الوفدان في قاعة واحدة بعد أن أعاد المجلس الأعلى للدولة الأعضاء السابقين إلى طاولة الحوار وسحب وفده الجديد، الذي تسبب في انسحاب وفد مجلس النواب في المرات السابقة وفقا لمصادر العربية الحدث.

ويلف الغموض مصير المفاوضات بعد أن انطلقت ليلة الجمعة وسط غياب الحضور الإعلامي، وسط مخاوف من انهيار التوافقات والتفاهمات الأولية التي توصلت إليها الأطراف في الجلسة الأولى حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان – برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب، والتي وصفها البعض بـ “الهشة” في ظل استمرار المماحكات السياسية التي انعكست من خلال تأخير عقد الجلسة الثانية وإرجائها لأكثر من مرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية