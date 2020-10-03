مجلس النواب يبحث دعم الحوار السياسي بالتنسيق مع فرنسا

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين على أهمية التنسيق المتواصل من أجل دعم الحوار السياسي لحلحلة الأزمة الليبية.

وشدد العقوري خلال اتصاله بالسفيرة على حرص مجلس النواب، تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، مشيدا بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا.

من جهتها أكدت دوهيلين حرص فرنسا على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب الليبي وعلى مواصلة الجهود الفرنسية من أجل عودة السلام إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد شدد خلال الأيام القليلة الماضية على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار القائمة في ليبيا؛ من أجل إعادة السلام والاستقرار بعد فترة من المعارك الشرسة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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