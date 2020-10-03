«العبيدي»: أعطوا الفرصة لـ«شيخنا الجليل الغرياني» كي يقود «الثورة»

زعم سعد العبيدي عضو جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الهارب من بنغازي، أن: “90% من أقوال الصادق الغرياني على صواب”، مطالباً الساسة بأخذ أراءه، وأن يعطوه الفرصة، وفق قوله.

“العبيدي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم قائلاً: “والله ياجماعة الخير ما هو تقديس ولا إدعاء عصمة لأحد إلا للمعصوم ( صلى الله عليه وسلم ) لكن والحق يقال أن هذا العالم الجليل والشيخ المبارك أكثر من 90% من أقواله في الوطن والمواطن كانت على صواب فهل يعيب علينا أن نتمسك به ونطالب الساسة أن يأخذوا بأراءه” وفق قوله.

أضاف “العبيدي” قائلاَ: “الأمر الأخر هاتوا لنا شيخا الان وفي هذا الوقت تحديداً في قدره وعلمه وسنه يقود ويوجه وينصح لثورته من بدايتها إلى الآن فلما هذا الجحود وهذا التقعر، لما لا تعطوا الفرصة لهذا الشيخ المبارك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، ووالله لو لم نجل ونحترم ونقدر علماءنا والله لا خير فينا ولا يعود علينا بالخير، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون” وفق تعبيره.