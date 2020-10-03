ليبيا الان

«العبيدي»: أعطوا الفرصة لـ«شيخنا الجليل الغرياني» كي يقود «الثورة»

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سعد العبيدي عضو جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الهارب من بنغازي، أن: “90% من أقوال الصادق الغرياني على صواب”، مطالباً الساسة بأخذ أراءه، وأن يعطوه الفرصة، وفق قوله.

“العبيدي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم قائلاً: “والله ياجماعة الخير ما هو تقديس ولا إدعاء عصمة لأحد إلا للمعصوم ( صلى الله عليه وسلم ) لكن والحق يقال أن هذا العالم الجليل والشيخ المبارك أكثر من 90% من أقواله في الوطن والمواطن كانت على صواب فهل يعيب علينا أن نتمسك به ونطالب الساسة أن يأخذوا بأراءه” وفق قوله.

أضاف “العبيدي” قائلاَ: “الأمر الأخر هاتوا لنا شيخا الان وفي هذا الوقت تحديداً في قدره وعلمه وسنه يقود ويوجه وينصح لثورته من بدايتها إلى الآن فلما هذا الجحود وهذا التقعر، لما لا تعطوا الفرصة لهذا الشيخ المبارك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، ووالله لو لم نجل ونحترم ونقدر علماءنا والله لا خير فينا ولا يعود علينا بالخير، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا الشيخ الذي تحكي عنه وتطالب به ايها الاخواني الخائن الهارب لعاصمة الدواعش والعاهرات اسطنبول ..هذا الشيخ سبب من اسباب الاقتتال بين الليبيين وكان سببا في قتل وتدمير البلاد والعباد …هذا الشيخ مقيم معاك في عاصمة الدعارة والفساد تحت رعاية الكلب القردوغان عميل امريكا واسرائيل ويقوم بأعطاء الفتاوي لقتل الليبيين في بعضهم وهو مرتاح في شقة فخمة ويقبض في مرتب بالدولار من السفارة ولا يعلم بحالنا وما نعيش فيه من ازمات بسببكم ياخونة من فقر و جوع ومرض ….حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يامن تسببتم في هذه النكبة السودا النودا..ياعملاء وياخونة….

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