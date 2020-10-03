الخليج العربي: بدء ضخ النفط الخام من حقل الحمادة إلى مصفاة الزاوية

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط بدء ضخ النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية ليجري بعد ذلك ضخه إلى مصفاة الزاوية.

وبينت شركة الخليج العربي للنفط أن رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان أصدر تعليماته لجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والميناء التابعة للشركة.

وأكد مشرف محطة الزاوية التابع لشركة الخليج العربي رشيد الاديوش للنفط بدء ضخ النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية ومنها إلى مصفاة الزاوية .