الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الطقس سيكون متقلبًا وساخنًا على أغلب مناطق البلاد، مصحوبًا برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، كما سيكون هناك هبوط في الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض المناطق خاصة اليوم.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة على البلاد ستكون مرتفعة وتتراوح بين 35 و43 درجة مئوية، وتتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق شمال غرب البلاد ومناطق الجبل الأخضر يصحبها تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا.

وأشار المركز إلى أن دراجات الحرة ستسجل انخفاضًا يوم غد الأحد على مناطق الساحل الغربي الممتدة من راس اجدير إلى القره بولي بفعل الرياح الشمالية بحيت تكون الحرارة بين 30 و32 درجة مئوية على هذه المناطق.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة من يوم الثلاثاء المقبل على كامل مناطق الشمال الغربي وفيما بعد مناطق شمال شرق ليبيا.

