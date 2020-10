رشوان يطالب القوى الوطنية بالتصدي لتنظيم الإخوان في ليبيا

طالب الخبير الاقتصادي، سعيد رشوان، جميع القوى الوطنية المدنية بالوقوف صفا واحدا ضد تنظيم الإخوان في ليبيا لعدم منحهم فرصة لتخريب البلاد.

ووصف رشوان، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري بأنه مغتصب التشريع في ليبيا، معتبرا أن ما صدر عن الإخوان على لسان رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبين دليل قاطع على أن الإخوان لا يريدون إنهاء النزاع بين الأشقاء.

ونادى رشوان، جميع القوى المدنية بعدم الانصياع إلى كل الاستفزاز الذي يقوم به “الإخوان” من إيقاف الحوار والبقاء الحال على ما هو عليه، مؤكدا ضرورة عدم إعطائهم الفرصة مرةً أخرى للتخريب.

