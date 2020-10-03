سرايا من القوات المسلحة تداهم “خلية إرهابية” خلال عملية استباقية قرب مدينة سبها

ليبيا – نفّذت سرايا من الجيش أمس الجمعة عملية استباقية ضد “خلية إرهابية” كانت تتحرّك في المناطق الرابطة بين عاصمة الجنوب سبها وبعض القرى والمناطق النائية.

الضابط سليمان المحمودي قال في تصريح لـ”إرم نيوز”: إنّ معلومات استخباراتية رصدت تحرّك هذه العناصر المُسلّحة للقيام بعمليات قتل وخطف للمواطنين وأفراد الجيش والقوات الأمنية، على حدِّ قوله.

وأضاف أنّ سرايا من الكتيبة 116 انتشرت على طول الطريق العام المؤدّي لمدينة سبها، كما تمّت مراقبة الطرق الفرعية لرصد تحرك عناصر الخلية.

كما أشار إلى أنّ قوّات الجيش فاجأت المجموعة بالتفاف محكم أسفر عن استسلامهم بدون مقاومة، مبينًا أنّ الخلية تتكون من 7 عناصر أفريقية و3 عناصر ليبيين، كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة ورشاشات وذخائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية