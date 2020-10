اشتعلت النيران اليوم

السبت في مكب حي الاكواخ بالعاصمة طرابلس.

وتصاعد الدخان

الكثيف الذي كاد أن يسبب في اختناق الأطفال وكبار السن ما آثار موجه من الاستياء

على صفحات التواصل الاجتماعي.

وحذر مراقبون من

تلوث بيئي وكارثة في حق المواطن الذي يستنشق هذا الدخان السام

