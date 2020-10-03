النمروش يبحث مع نظيره التركي مساعي وقف إطلاق النار بليبيا

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع نظيره التركي خلوصي آكار مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد النمروش بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة استعراض برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني مضيفا أن الوزارة أعلنت فتح باب القبول لتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط للعمل بقوات الوفاق.

وأضاف النمروش ناقشنا مؤخراً مع رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق ورؤساء الأركان المختلفة ومديري الهيئات والإدارات النوعية الصعوبات والمشاكل والعراقيل التي تواجة قوات الوفاق.

وأردف أنه فيما يخص الحوارات السياسية الجارية في عددٍ من العواصم والمدن، نؤكد على موقفنا بضرورة مشاركة قوات بركان الغضب فيها.