البكوش: لماذا نعول على مجلسي النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتجها عبر الانتخابات؟

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إنّ التأجيل الثالث لحوارات بوزنيقة دلالة على وجود انقسام، فهناك من يبحث عن مصلحة شخصية ومن لا يبحث عنها.

البكوش وخلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر وتابعتها صحيفة المرصد قال: “لم استلم منصبًا حكوميًا ولن استلم. مجلس الدولة يجتمع مع من؟ الآن المفاوضات في المغرب على أساس الاتفاق السياسي، عقيلة صالح من يمثل؟ وعلى من يتفاوض مصرف المركزي، للنواب أم لبرقة؟ وفي حال منحه المصرف، على الليبيين الخروج للشارع ومطالبة مجلس الدولة بالرحيل”.

وأضاف: “ما سيحصل أن المصارف التي أعطت القروض لحفتر والثني ستفلس. من سينقذ الناس؟ أما صندوق ضمان الودائع التابع للمركزي ففيه 500 مليون والديون أكثر من 30 مليارًا. ما سيحصل هو أن المحافظ التابع لحفتر سيدخل على الاحتياطي ويعطيهم، أو إذا كان المحافظ لا توجد عنده سلطه فإن عقيلة صالح رئيس السلطة التشريعية يشكل قانونًا للمحافظ”.

واعتبر أنّ الاتفاق السياسي لا يخوّل عقيلة صالح الحديث كمفوّض عن المنطقة الشرقية بل كممثل عن مجلس النواب. هناك جسمان كلاهما ممثّل فيه المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية، بحسب تعبيره.

كما استطرد قائلًا: “هناك آليات للتعاون مع القوانين والانتخاب، السؤال هو: هل نحن بصدد إنتاج سلطة تنفيذية جديدة؟ لماذا نعول على مجلس النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتجها عبر الانتخابات؟ إن كان عقيلة يمثل برقة ويريد مناصب لها، فمجلس الدولة يقول لأعضاءه من برقة أن عقيلة متكفل بكم؟ عملية وآلية فاشلة”. وأكّد على أنّ الانقسام موجود في الشارع ينعكس بصورة أسوأ في الأجسام السياسية الموجودة، لافتًا إلى أنّ ما يحدث في بوزنيقة يعطي مؤشرًا على ما يحدث في الواقع وما سيجري عندما يستلمون المناصب.

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