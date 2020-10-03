«اليسير»: حل الأزمة الليبية يتمثل في مغادرة جميع المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة

قال عبد المنعم اليسر، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، إن الحل في ليبيا يتمثل في خطة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد واستقلالها، ومغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية فوراً، ونزع سلاح وتفكيك وإعادة الإدماج لجميع الميليشيات المسلحة على أساس المعايير العسكرية الدولية.

وأضاف، «اليسير» في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن الخطة يجب أن تشمل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب وكل الذين اختفوا قسراً، وضمان أن تشمل التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كل الجرائم التي ارتكبت منذ 15 فبراير عام 2011م.

وتابع أن المصالحة الوطنية أساس أي اتفاق سياسي، وعلى البعثة الأممية أن تضطلع ببرنامج مصالحة رئيسي مماثل أو مطور لتجارب جنوب أفريقيا أو رواندا أو غيرها من الحالات الناجحة لإنهاء النزاعات، داعياً رؤساء الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد وحازم لحل الأزمة الليبية.