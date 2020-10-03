«حزب القماطي»: نخطط لاقتصاد انتاجي يعمل على «تجارة العبور» مع أفريقيا

قال مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” إن حزبه: “يتبنى سياسة التحول مستقبلاً باقتصاد ليبيا من الاعتماد على النفط فقط الى تنويع مصادر الدخل في اقتصاد انتاجي ومنها تجارة العبور” وفق قوله.

أضاف “القماطي” المعروف بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، على حسابه بـ”تويتر”: “يتم ذلك بتوظيف الموانيء الليبية على طول الساحل الليبي وربطها بخطوط نقل مختلفة منها السكة الحديدية الى أواسط أفريقيا كأكبر سوق واعد في العالم” وفق تعبيره.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.