رشوان: الاخوان لا يردون انهاء النزاع بين الاشقاء

دعا الخبير الاقتصادي، سعيد رشوان، جميع القوى الوطنية المدنية الليبية بالوقوف صفا واحدا ضد تنظيم الإخوان في ليبيا وعدم منحهم فرصة جديدة لتخريب البلاد.

وقال رشوان في تدوينة على صفحته الشخصية في الفيسبوك “ما صدر عن الاخوان علي لسان محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء و القيادي في حزب الاخوان خالد المشري (مغتصب التشريع في ليبيا ) حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبين دليل قاطع علي ان الاخوان لا يردون انهاء النزاع بين الاشقاء” .

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وأَضاف رشوان “كل الاستفزاز الذي يقومون به من ايقاف الحوار والبقاء الحال علي ما هو عليه .

يجب ان لاتعطي لهم الفرصه مرةً اخري للتخريب…. علي جميع القوة المدينه الوطنيه تتحد ضدهم واخراجهم من المشهد السياسي وابعادهم عن الحوارات التي يخوضها كل الليبين من اجل وحدة الوطن وعودة الامن الاستقرار في ليبيا” .