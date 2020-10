أكد عضو مجلس

النواب عصام الجهاني، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ انطلاق

الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة بالمملكة المغربية بعد ساعة من الآن، مشيرا إلى

أن الاجتماع سيبحث معايير اختيار المناصب السيادية .

