أوحيدة: الإخوان لا يسعون إلى حل أو استقرار ولا جدوى من الحوار معهم

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إنه من الصعب نجاح أي حوار

مع ما يسمى بمجلس الدولة الممثل للإخوان المسلمين، لأنهم لا يسعون إلى حل أو استقرار،

مشيرًا إلى أن سبب تأجيل حوار بوزنيقة بالمغرب إلى أجل غير مسمى هو أن رئيس ما

يسمى بمجلس الدولة خالد المشري غيّر وفد المجلس الذي جرى التوصل معه إلى تفاهمات في

وقت سابق بهدف التلاعب بالاتفاقات.

وأوضح أوحيدة، أن تغيير تشكيلة وفد “الدولة” حدا بوفد

لجنة حوار مجلس النواب إلى رفض لقاء الوفد الجديد والإصرار على استكمال تفاهماته مع

الوفد السابق وهو الموقف الذي دفع المشري إلى إلغاء زيارته إلى المغرب والتنصل من تصريحاته

المتفائلة جداً بقرب التوقيع على اتفاق.

وعبّر أوحيدة، عن أمله في أن يقتنع بذلك من يعوّل على الحوار

مع الطرف الآخر، فتنظيم الإخوان لا مشروع وطنيًا لديه ولا مصلحة في استقرار ليبيا وأمنها،

بقدر نجاح مشروعه العالمي على حساب الشعب الليبي واستمرار الأزمات التي يعاني منها.

