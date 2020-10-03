عوائق واشكاليات تعترض صيانات المؤسسات التعليمية بزليتن

تتواصل أعمال تنفيذ وإنشاء مدرسة الحسن بن الهيثم بزليتن وفقاً للعقد المبرم مع مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم مع الشركة المنفذة .

وأفاد مفوض عام شركة التألق المعماري أن أعمال التنفيذ وصلت إلى نسبة 80% من المشروع لافتاً إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها الآن هي أعمال اللياسة والبلاط الداخلي .

وأضاف مفوض عام الشركة أن مفوضي عدد من الشركات المنفذة لمشاريع المدارس عقدو اجتماعاً خلال يناير الماضي مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومدير مصلحة المرافق التعليمية بالوزارة علي قويرح وبحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعديل الأسعار وفقاً للائحة الأسعار 2019م والتعهد من الوكيل بإتمام جميع الإجراءات خلال مدة لاتتجاوز 15 يوماً.

ومن جهته أكد مفوضي الشركات المنفذة للمدارس على إتمام أعمال التنفيذ في حال وفاء الجهة المالكة للمشروع ووكيل الوزارة بالإلتزام بما تعهدوا به خلال الاجتماع قبل بداية العام الدراسي 2020/2021م مؤكداً على أن هذه الجهات لم تفي بعهودها.

وأوضح مفوض شركة التألق المعماري أن هناك صعوبات تواجه أعمال التنفيذ منها تداعيات جائحة كورونا وعدم توفر السيولة المالية وتضاعف أسعار الإسمنت بشكل كبير والإنقطاع المستمر للكهرباء ونقص العمالة وإرتفاع أسعارها .