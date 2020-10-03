ليبيا الان

خوفا من كورونا.. ألمانيا تمنع المشاركين في عملية أريني من مغادرة الفرقاطة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار قائد القوات البحرية الألمانية يان فيتشن بأنه قد لا يُسمح للجنود الألمان المشاركين في مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأي تواصل مباشر وجها لوجه مع آخرين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف فيتشن خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه بسبب استمرار الجائحة، ليس من المتوقع أن يخرج الجنود من الفرقاطة “هامبورج” المشاركة في المهمة خلال توقفها في الموانئ، مشيراً إلى أن الوحدة بأكملها لن تكون قادرة على العمل في حال ظهور حالة كورونا واحدة بعد التوقف في أي ميناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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