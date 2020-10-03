خوفا من كورونا.. ألمانيا تمنع المشاركين في عملية أريني من مغادرة الفرقاطة

أشار قائد القوات البحرية الألمانية يان فيتشن بأنه قد لا يُسمح للجنود الألمان المشاركين في مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأي تواصل مباشر وجها لوجه مع آخرين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف فيتشن خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه بسبب استمرار الجائحة، ليس من المتوقع أن يخرج الجنود من الفرقاطة “هامبورج” المشاركة في المهمة خلال توقفها في الموانئ، مشيراً إلى أن الوحدة بأكملها لن تكون قادرة على العمل في حال ظهور حالة كورونا واحدة بعد التوقف في أي ميناء.

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