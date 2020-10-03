تصدير 30 ألف طن نافتا من ميناء البريقة إلى مالطا

رست على رصيف ميناء البريقة ناقلة تحمل علم ليبيريا قادمة من جبل طارق، لشحن حوالي 30 ألف طن متر مكعب من وقود الديزل ( النافتا ) وتصديرها إلى دولة مالطا

قال مصدر بالميناء لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن الناقلة النفطية مسجلة في ميناء مونروفيا باسم شركة ديديمون مارين المحدودة وهي بقيادة الربان إينوس إيوانوكونستانت جنسيته يوناني سيتم شحنها 30 ألف طن متر مكعب من وقود النافتا وتصدير الكمية إلى دولة مالطا.

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وأضاف المصدر، أن الحمولة الصافية للسفينة 9118 طن، والحمولة الكلية 25124 طن، والساكنة 37432 طن، طول السفينة 37 متر، العرض 31 متر، مشيرًا إلى أنه سيتم ترحيل الناقلة النفطية فور شحن الكمية المطلوبة والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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