مجلس الأمن يمدد قرار اعتراض سفن تهريب المهاجرين قباله السواحل الليبية لعام آخر

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا مدد بمقتضاه السماح للدول الأوروبية، باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر، على أن يبدأ العمل به من يوم امس الجمعة وحتى شهر أكتوبر من العام المقبل.

وأدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة الساحل الليبي، قائلا إنها تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وتعرض حياة الآلاف للخطر، مشددا على ضرورة وضع حد لما تشهده السواحل الليبية من استفحال مستمر لعمليات تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر.

هذا ويذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في التاسع من أكتوبر لعام 2015، القرار رقم 2240، القاضي بمنح دول الاتحاد الأوروبي حق الاعتراض والتفتيش في عرض البحر، ضد السفن المشتبه في صلتها بمهربي البشر ونقل المهاجرين من ليبيا.

