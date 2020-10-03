سالفيني أمام القضاء الإيطالي في قضية “احتجاز مهاجرين”

ذهب ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا إلى المحكمة اليوم السبت في محاولة لإقناع قاض بعدم توجيه اتهامات له باحتجاز مهاجرين في البحر بما ينافي القانون وهي جريمة يعاقب عليها بما يصل إلى السجن 15 عاما.

وتتمحور القضية حول واقعة في يوليو 2019 عندما منع سالفيني الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك أكثر من 100 شخص على متن سفينة لخفر السواحل من دخول البلاد لمدة 6 أيام بينما كان ينتظر رد حلفاء أوروبيين بالموافقة على استقبالهم.

وسعى سالفيني، زعيم حرب الرابطة المناهض للمهاجرين، إلى اقتناص أكبر قدر من المكاسب السياسية من المعركة القانونية وقال إنه كان يتصرف وفقا للمصلحة الوطنية بإبطاء تدفق المهاجرين غير القانونيين من البحر المتوسط.

وكتب سالفيني على تويتر قبل دخوله قاعة المحكمة في شرق صقلية “أمضي قدما ورأسي مرفوع.. بثقة ويقين أنني تصرفت دائما دفاعا عن الوطن ومن أجل أمن الإيطاليين”، فميا تعقد اليوم جلسة مغلقة قد يترتب عليها جلسات لاحقة.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا إن القاضي قد يرغب في استجواب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام رسميا لسالفيني، فيما لم يتضح متى قد يتم اتخاذ مثل هذا القرار.

ويقول قضاة رفعوا القضية في صقلية إن تصرف سالفيني يوازي عمليا اختطاف المهاجرين وإبقائهم في البحر خلال صيف قائظ إلى أن وافق الحلفاء الأوروبيون تحت الضغط على استقبالهم، في حين قال سالفيني إن المهاجرين كانوا يتلقون معاملة جيدة على متن سفينة خفر السواحل وشدد على أن كونتي والحكومة بأكملها أيدوا قراره.

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