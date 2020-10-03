المركز الوطني لمكافحة الأمراض: تراجع الاصابات اليومية بكورونا لهذا السبب

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض انه استلم أمس الجمعة عدد (2290) عينة للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المركز تسجل عدد (370) حالة جديدة من فيروس كورونا في ليبيا ،منها 224 مجهولة العدوى و 146 مخالطة .

ونوه المركز في بيان اليوم السبت بأن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل ويأتي على رأسها إنقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب.