اعتبر عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، أن

اتفاق إعادة فتح النفط، تحوُل مهم في القضية الليبية؛ لكنه، في ظل الموقف الأميركي

الراهن والتخبط الدولي وضعف الاتحاد الأوروبي أمام أنقرة، قد لا يؤدي إلى اتفاقات دائمة

تنهي الصراع الدائر مع وجود القوات التركية والمرتزقة في ليبيا وسيطرة الميليشيات.

وأوضح اليسير، في تصريحات صحفية، أنه أمام جملة المشاكل والأزمات

التي تعتصر الليبيين القلقين من ارتباط مصيرهم بالتوافقات والتوازنات الدولية، فإن

الحل في ليبيا يتمثل في خطة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد واستقلالها، ومغادرة

جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية فوراً، ونزع سلاح وتفكيك وإعادة الإدماج

لجميع الميليشيات المسلحة على أساس المعايير العسكرية الدولية، والإفراج عن جميع السجناء

السياسيين وأسرى الحرب وكل الذين اختفوا قسراً.

وقال اليسير، إن المصالحة الوطنية أساس أي اتفاق سياسي، وعلى

البعثة الأممية أن تضطلع ببرنامج مصالحة رئيسي مماثل أو مطور لتجارب جنوب أفريقيا أو

رواندا أو غيرها من الحالات الناجحة لإنهاء النزاعات، مطالباً رؤساء الدول العربية

باتخاذ موقف موحد وحازم لحل الأزمة الليبية.

The post اليسير: اتفاق النفط مهم ولكنه لن يؤدي إلى اتفاقات دائمة تنهي الصراع وسط انتشار المرتزقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24