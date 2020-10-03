«بويصير» من «تكساس»: معظم الليبيين متخلفين ويجهلون طرح البرامج السياسية

قال محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” ، إن: “معظم من فى الساحة الليبية، يعرف نفسه بما يعارض وليس بما يريد، هذا ضد حكم العسكر، وذلك ضد الاخوان، وثالث ضد العلمانيين، ورابع ضد الدولة المركزية، وخامس ضد التقسي” وفق قوله.

“بويصير” المقيم في تكساس الأمريكية، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، هاجم الشعب الليبي، قائلاً: “لدى الشعوب المتحضرة، لا يكتمل التعريف هكذا فلابد أن يبيح لنا عما يريد، فان كنت ضد حكم العسكر افدنا عن الحكم الذى تنادى به طبيعته آلياته اهدافه وادخل فى التفاصيل حتى نفهم برنامجك ونحدد موقفنا منك.. نفس الامر بمن يعادى الاخوان.. افتح لنا كراسة برنامجك البديل وفهمنا كيف يختلف عن الاخوان هل هى الحريات أم الحقوق ام التنمية، وكذلك من هو ضد العلمانيين فليفيدنا عن ملامح عالمه البديل، والأمر نفسه لمن لايريد الدولة المركزية فليشرح لنا عن رؤيته الفدرالية والعكس صحيح ايضا” وفق تعبيره.

أضاف “بويصير” ناعتاً الشعب الليبي بـ”التخلف والجهل”: “تصوروا لو كان هذا ما يحدث، ماهو قدر الفائدة والقيمة المضافة الى الوعى الجمعى، عندما يفهم الناس ماذا تريد كافة الاطراف من توجهات وأفكار ويدور الحوار بينها بدلاً من أن تكتفى بإعلان عداءها للأخر.. هذا طبعا نتاج التخلف والجهل الذى يرافقه” وفق تعبيره.

وواصل “بويصير”: “من السهل أن تحدد ماذا تعادى ومن الصعب أن تطرح ماذا تريد، ولكن ما ينتج عن هذا السبيل هو مزيد من الجهل والتخلف، بينما طريق التقدم يبدأ من طرحك لما تريد وبلورته وتحسينه وتقديمه للمجتمع الذى يختبر جدارته.. قل لى أنت مع ماذا وليس ضد ماذا، حتى أعرفك” وفق تعبيره.